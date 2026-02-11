Expoziția „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți” se deschide la Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României a anunțat vernisajul expoziției: „Brâncuși 150 – Brâncuși ne privește pe toți”, ce va avea loc joi de la ora 18:00, în Sala Kretzulescu.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și are loc în contextul declarării „Anului Național Brâncuși” în România.

Potrivit MANR, expoziția propune vizitatorilor un traseu prin viața marelui sculptor: de la anii de lucru în România, reprezentați prin lucrările clasice din cele două școli, Craiova și București, plecarea lui spre Paris, primele lucrări de factură clasică până la ruptura de Rodin și de tot ce lucrase până atunci: „Sărutul”, „Rugăciunea”, „Cumințenia pământului”.

Viața lui Brâncuși, documentată

Expunerea este realizată sub forma unei pelicule de film în care secvențe sunt anii importanți de la naștere la moarte, în care fotografii și documente sunt amestecate cu maximele artistului în trei limbi, română, franceză, engleză, printre care:

* 1913 – Armory Show New York, prima expoziție importantă care marchează și atestarea (nu ușoară, cu scandal) artei moderne;

* 1920 – Scandalul Prințesei X – o școală de marketing propriu;

* 1921 – The Little Review, revista închinată lui;

* 1926 – Expoziția de la Brummer Gallery;

* 1927-1928 – SUA au considerat „Pasărea în spațiu” un obiect industrial, Brâncuși a schimbat definiția Artei Moderne din dicționarul vamal;

* 1931 – Începutul concepției Templului de la Indore, neterminat;

* 1935 – Scrisoarea către Milița Petrașcu în care acceptă comanda de la Târgu Jiu;

* 1937 – Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu;

* 1945 – Piatra de hotar, care încheie seria Sărutului, precum și opera sa;

* 1952 – Cetățenia franceză;

* 1956 – Prima expoziție personală din Europa, la București, MNAR, la 80 de ani;

* 1956 – Testamentul;

* 1957 – Finalul.

Lucrările lui Brâncuși ce pot fi admirate

Vor fi prezentate, ca secvențe de film (print), seriile sculpturale „Sărutul”, „Ovoidele”, „Păsările’”, „Coloanele”, „Domnișoarele Pogany”, „Prințesele X”, „Cocoșii”, „Animalia”, precum și lista neîmplinirilor de la „Fântâna lui Narcis”, închinată lui Spiru Haret, la monumentele Goga și Caragiale.

Expoziția se încheie cu secvența „Posteritatea”, care oferă o imagine a ceea ce se întâmplat cu imaginea lui Brâncuși în ultimii 36 de ani.

Vor fi proiectate trei filme: Brâncuși Filmat (Centre Pompidou), Brâncuși Scrisoare imaginară (Cornel Mihalache), precum și un mix de știri și imagini.

De asemenea, vor fi expuse lucrările „Cap de copil”, „Rugăciune” (copie) și „Portret Petre Stănescu”.

Expoziția se încheie pe 22 februarie.

