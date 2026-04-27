Curs de consiliere în adicții la Timișoara: Preoți și specialiști au dezbătut cum pot ajuta persoanele dependente

La Centrul eparhial din Timișoara are loc în perioada 20 aprilie – 2 mai un curs de consiliere în adicții, la care participă preoți din eparhie și specialiști în domeniul psihologiei și al asistenței sociale.

Activitatea urmărește să ofere participanților instrumente concrete pentru înțelegerea și gestionarea fenomenului dependențelor.

Acțiunea este intitulată „Consilier în domeniul adicțiilor” și este susținută de părintele Iulian Negru din Arhiepiscopia Iașilor.

„În ultimii patru ani, prin cursurile de consiliere în adicții, am format aproximativ 170 de specialiști din mai multe domenii, pentru a-i ajuta atât pe cei afectați direct de dependențe, cât și pe membrii familiilor lor”, a spus părintele Iulian Negru.

Formatorul a subliniat dimensiunea duhovnicească a lucrării: „Misiunea preotului nu se reduce la partea socială, ci trebuie să urmărească vindecarea sufletească, întrucât Biserica este un spital duhovnicesc, iar tămăduirea de patimi este esențială pentru mântuire”.

Ajutor de specialitate în tratarea dependențelor

Cursul a fost promovat în Arhiepiscopia Timișoarei de părintele Ștefan Șișu, psiholog clinician și consilier în adicții: „Am constituit Asociația Creștin-Ortodoxă pentru Recuperare din Adicții – ACORD, prin care ne ocupăm de preluarea și consilierea persoanelor care se confruntă cu diferite dependențe”.

Inițiativa a fost derulată cu sprijinul Centrului de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor, precum și cu implicarea Centrului Ortodox de Recuperare din Adicții – C.O.R.A. „Sfântul Maximilian”.

La finalul activităților, participanții vor primi o diplomă de consilier în domeniul adicțiilor recunoscută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la nivelul Uniunii Europene.

Foto credit: Mitropolia Banatului