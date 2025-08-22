Cu 108 ani în urmă, la Mărășești, cădea Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer combatant din Armata Română

Cu 108 ani în urmă, în noaptea de 22-23 august 1917, la Mărășești, pe Dealu Secului, cădea la datorie Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer combatant din Armata Română.

Colonelul Constantin Pomponiu consemna a doua zi cum a murit această eroină a Războiului de Reîntregire.

„A căzut în fruntea plutonului său, lovită în inima ei generoasă, de două gloanțe de mitralieră, voluntara Ecaterina Teodoroiu”, scria el. A fost împușcată exact când „se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele: «Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!»”

„Și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții”, a mai scris colonelul Constantin Pomponiu.

Viața și activitatea

Ecaterina Teodoroiu și-a început activitatea de susținere a efortului de război ca cercetaș, apoi ca infirmieră la spitalul din Târgu Jiu. Făcea parte din cohorta de cercetași „Domnul Tudor”, iar în 15 august 1916, ziua în care România a intrat în Primul Război Mondial, toți cercetașii au fost chemați în serviciile auxiliare ale armatei.

Olteanca activa în același pluton cu fratele ei, Nicolae, care a fost grav rănit și i-a murit în brațe la începutul războiului. Acesta a fost momentul când și-a tăiat părul și a schimbat hainele de infirmieră cu cele de ostaș.

S-a remarcat în luptele de la Jiu și Filiași, unde a fost rănită la ambele picioare. Regele Ferdinand I i-a acordat personal Ordinul „Virtutea militară” clasa a II-a în 19 martie 1917 și a fost avansată la gradul de sublocotenent, primind comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie Lupeni.

În fruntea acestui pluton a căzut eroic în Bătălia de la Mărășești.

Cinstirea memoriei eroinei

A fost înmormântată inițial pe Valea Pârâiașului, în locul numit „Poienele”, cu onoruri militare. La 9 iunie 1921, cu ocazia serbării Centenarului Tudor Vladimirescu, rămășițele pământești ale eroinei au fost reînhumate la Târgu-Jiu, cu funeralii naționale.

Sicriul eroinei a fost confecționat din oțelul unor tunuri capturate de la inamic și a fost depus într-o criptă din fața Catedralei din Târgu Jiu.

Ulterior, deasupra criptei a fost amplasat un monument din marmură, operă a sculptoriței Milița Petrașcu. Pe cele patru fațete ale monumentului sunt sculptate scene din viața Ecaterinei Teodoroiu.

Casa în care s-a născut Eroina de la Jii există și azi, la Târgu Jiu, fiind amenajată ca muzeu memorial.

Prima femeie de pe o bancnotă în circulație

În data de 1 decembrie 2021, de Ziua Națională, Banca Națională a României a pus în circulație prima bancnotă cu putere circulatorie din România pe care apare o personalitate feminină, și anume Ecaterina Teodoroiu. Bancnota are valoarea nominală de 20 de lei.

Prima femeie care a apărut pe o bancnotă românească, doar că fără putere circulatorie, ci aniversară, a fost tot o mare personalitate a Războiului de Reîntregire: Regina Maria a României.

Sursa foto: Matricea Românească (deschidere articol – Ecaterina Teodoroiu în uniformă de cercetaș)