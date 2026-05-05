Credincioșii clujeni s-au închinat la moașele Sfântului Gheorghe Pelerinul

Credincioșii clujeni s-au închinat luni la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Racla cu cinstitele moaște a fost adusă de o delegație de la Mănăstirea Văratec, care se afla pe drumul de întoarcere după un pelerinaj în Germania.

Monahiile de la Văratec au fost întâmpinați de eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, arhimandritul Simeon Pintea, alături de mai mulți clerici și angajați ai Centrului Eparhial, studenți și elevi teologi de la Facultatea de Teologie și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.

Printre credincioșii care s-au închinat la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul s-au numărat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului și Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

În drumul spre Germania, cinstitele moaște au fost așezate spre închinare și la Catedrala românească din Giula, Ungaria.

Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul au fost duse la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg cu prilejul celei de a 30-a Adunare Eparhială a Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

