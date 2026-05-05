Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut.

Patriarhul Daniel: Hristos iartă, vindecă și ridică pe cel bolnav din cauza păcatului (Text integral)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a predicat în Duminica a patra după Paști la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Citește mai mult.

Proclamarea canonizării Sf. Mavra de la Ceahlău: Mare dar făcut Moldovei de Dumnezeu, a spus Mitropolitul Teofan

„Aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care l-a făcut Moldovei”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei luni, la proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mavra de la Ceahlău.

Citește mai mult.

Sfinții Irina și Efrem, ocrotitori pentru aproximativ 117.000 de români

Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, sărbătoriți în data de 5 mai, sunt ocrotitori spirituali pentru 117.711 români, conform datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Citește mai mult.

Sfântul Irodion a fost sărbătorit la Mănăstirea Lainici, pe care a păstorit-o peste patru decenii

Sfântul Irodion a fost sărbătorit duminică al Mănăstirea Lainici de pe Valea Jiului, pe care a păstorit-o ca stareț timp de 41 de ani.

Citește mai mult.

Episcopul Benedict a sfințit o troiță pe Dealul Golgota din Sălaj

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit sâmbătă troița ridicată pe Dealul Golgota din Parohia Porți, județul Sălaj. Aceasta a fost construită de două familii din localitate în memoria părinților lor și ca semn de ocrotire pentru întreaga comunitate.

Citește mai mult.