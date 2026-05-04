A 30-a Adunare Eparhială a Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului a avut loc la Nürnberg

La Catedrala Mitropolitană din Nürnberg a avut loc vineri cea de a 30-a Adunare Eparhială a Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Activitățile administrative și pastorale au debutat cu slujba de Te Deum, oficiată de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a deschis lucrările Adunării Eparhiale, din care fac parte clericii (ieromonahi, preoți și diaconi), precum și reprezentanți mireni din fiecare parohie. În acest an au fost invitate și soțiile de preot, precum și membri ai asociației de tineret A.T.O.R.G.

În cadrul lucrărilor, părinții consilieri au prezentat rapoartele de activitate: pastoral-misionar, cultural-catehetic, financiar și social-filantropic, alături de raportul Asociației „Maria Stăniloae” a soțiilor de preot din Arhiepiscopie. Totodată, tinerii din cadrul A.T.O.R.G. au susținut un moment artistic.

După momentul dedicat realegerii organismelor eparhiale deliberative, au fost anunțate parohiile câștigătoare, la nivel eparhial, ale Concursului Național Catehetic, ediția a 18-a din 2026, desfășurat sub genericul „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.

Conferință despre importanța Sf. Liturghii

În cadrul Conferinței preoțești anuale au conferențiat Părintele Daniel Benga, profesor în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München și Părintele Ciprian Negreanu, preot la Biserica din Campusul Universitar Hașdeu din Cluj-Napoca.

Preoții au abordat importanța Sfintei Liturghii din diferite perspective: ca icoană a Duhului Sfânt în Biserică și ca experiență vie de trăire liturgică.

În încheierea programului, Mitropolitul Serafim a întâmpinat racla cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, adusă de la Mănăstirea Văratec. Racla cu sfintele moaște s-a aflat spre închinare în Catedrala Mitropolitană din Nürnberg până duminică.

