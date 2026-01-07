Crăciun pe stil vechi la Cahul: PS Veniamin a slujit la Catedrala Episcopală și a oferit daruri la Maternitatea din oraș

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit Crăciunul miercuri, conform calendarului nerevizuit, alături de credincioși din Cahul, Republica Moldova.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, în prezența a numeroși credincioși și colindători.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificația teologică a sărbătorii și despre tradițiile locale, subliniind importanța păstrării colindelor. I-a îndemnat pe toți să colinde în familie și la casele bunicilor și ale celor dragi.

La finalul Sfintei Liturghii, Corala „Sfânta Maria” a Episcopiei Basarabiei de Sud, împreună cu Corul Tinerilor Voluntari ai Episcopiei, dar și alte familii, au vestit prin colinde Nașterea Domnului, aducând bucurie ierarhului și tuturor celor prezenți.

În semn de apreciere și de binecuvântare, Părintele Episcop Veniamin le-a oferit daruri tuturor colindătorilor, iar credincioșilor prezenți le-a dăruit calendare bisericești pentru anul 2026.

Daruri la spitalul raional

După liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin, părintele consilier Andrei Apetrei și membrii Coralei „Sfânta Maria” au vizitat Spitalul Raional Cahul, unde au colindat în mai multe secții, aducând mângâiere și speranță bolnavilor, precum și daruri personalului medical.

Oaspeții au vizitat și Maternitatea, unde au dus bucuria colindelor. Ierarhul a colindat, a binecuvântat nou-născuții, le-a adresat cuvinte de încurajare tinerelor mame și le-a oferit daruri și câte un sprijin financiar.

Dr. Vasile Rotaru, directorul Spitalului Raional Cahul, a mulțumit ierarhului și Episcopiei Basarabiei de Sud pentru sprijinul duhovnicesc și material oferit atât pacienților, cât și cadrelor medicale. El a transmis recunoștința întregului personal pentru grija permanentă pe care Episcopia le-o poartă.

Miercuri, 7 ianuarie 2026, românii din jurul granițelor serbează Crăciunul conform calendarului nerevizuit.

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Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud