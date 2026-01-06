Nașterea Domnului este sărbătoarea familiei: PS Veniamin îl citează pe Sf. Ilarion Felea în Pastorala de Crăciun

„Sărbătoarea Nașterii Domnului ne readuce în fața ochilor atât bucuria întrupării, cât și lucrarea lui Dumnezeu în lume, care ne cheamă la unitate și solidaritate cu oamenii suferinzi, la păstrarea tradițiilor creștine în familie și mai ales la afirmarea valorilor evanghelice în lumea debusolată în care trăim”, scrie Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud în Pastorala de Crăciun.

„Această sărbătoare, așa cum scria Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea: Este ziua nașterii Întemeietorului credinței creștine și sărbătoarea familiei: e ziua păcii și a bucuriei, sărbătoarea îngerilor și a colindătorilor, a părinților și copiilor.”

Preasfințitul Părinte Veniamin amintește că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 în Patriarhia Română drept Anul Omagial al pastorației familiei creștine și Anul Comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Omagiu femeilor creștine

Acest act reprezintă un îndemn „să privim cu admirație spre sfintele femei mironosițe, dar și spre toate femeile cuvioase și mame care au înscris pagini de istorie aleasă în lume și în țara noastră”, explică Episcopul Basarabiei de Sud.

„Să ne aducem aminte de chipurile blânde și duioase ale bunicuțelor noastre și de dragostea lor, de bunătatea lor, de râvna lor pentru cele sfinte și păstrarea credinței ortodoxe, a spiritualității neamului nostru românesc și a familiei, ele veghind împreună cu preoții din comunitate și cu părinții ca tinerii să rămână ancorați în dragostea de Dumnezeu și respectul față de semeni.”

Solidaritate și sprijin pentru familii

Pe lângă atitudinea specială de respect și iubire față de femei, mame, bunici, surori, ierarhul mai îndeamnă și la faptele iubirii față de semeni – concretizată în sprijinirea familiilor.

„Să ne îndreptăm atenția spre familiile din comunitățile noastre și mai ales spre persoanele neajutorate, care au nevoie de sprijinul, dragostea și atenția noastră, nu doar la unele sărbători, ci pe tot parcursul anului”, transmite Părintele Episcop Veniamin.

Totodată, ierarhul le amintește credincioșilor că au nevoie și de rugăciune și comuniune în familie și comunitate.

„Să nu reducem Sărbătoarea Nașterii Domnului doar la aspectele exterioare tradiționale și culinare, la activitățile culturale și petrecerile care se fac în familie și comunitate, ci să ne întâlnim în rugăciune, să facem ca bucuria din Betleem să umple inimile și să ne dea speranță pentru un viitor mai bun în lumea tot mai prinsă de tehnologiile care întrerup dialogul dintre oameni și cu Dumnezeu, ne fură timpul dat de El pentru rugăciune și comuniune în familie și comunitate”, îndeamnă ierarhul.

„Aceste preocupări ale omului contemporan îl fac insensibil în relația cu semenii și nefericit în comunitate, pentru că noi suntem ființe dialogale, chemate spre comuniune și comunicare cu cei care ne înconjoară.”

Hristos, Jertfă pentru viața lumii

O parte importantă a mesajului părintelui episcop subliniază teologia Întrupării și slujirii Mântuitorului.

„El, Păstorul, se jertfește pe Cruce și ne răscumpără din robia morții, dar ni Se oferă și ca hrană pentru viața veșnică, spunând: Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu (Ioan 6,51).”

„El nu aduce o jertfă oarecare pentru iertarea păcatelor oamenilor după cum făceau arhiereii vechiului legământ sau după cum vedem în diferite religii ale lumii, ci Se jertfește chiar pe Sine, spunând apostolilor: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (Ioan 6,54)”, adaugă Preasfinția Sa.

„Din cele relatate vedem prezența Sa în lume atât ca și Creator și Răscumpărător, fiind în stare de jertfă până la sfârșitul veacurilor, când va veni să răsplătească fiecăruia după faptele lui, cât și ca judecător la a doua Sa venire, atunci Mielul va deveni păstor și va despărți oile de capre (Matei 25,32).”

Ierarhul nu omite să adauge că această slujire a lui Hristos nu este doar un eveniment istoric de acum două milenii, ci o lucrare tainică reiterată cu fiecare Liturghie.

Miercuri, 7 ianuarie 2026, românii din jurul granițelor serbează Crăciunul conform calendarului nerevizuit.

Descarcă de aici textul integral al pastoralei Preasfințitului Părinte Veniamin.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului / Pr. Leonard Dumitru Militaru