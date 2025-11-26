Corul Tronos Junior a susținut un concert de cântece folclorice în Republica Moldova

Corul Tronos Junior a susținut marți un concert la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Republica Moldova, aducând publicului cântări folclorice și bizantine dedicate Zilei Naționale a României.

Concertul a fost organizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), în cadrul inițiativelor dedicate păstrării și afirmării identității românești în comunitățile din nordul și sudul țării.

La manifestare au fost prezenți Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, primarul municipiului, Alexandr Petkov, gerantul interimar al Consulatului General al României la Bălți, Alina Elenoiu, reprezentanți ai DRRM și membri ai mediului academic.

În data de 28 noiembrie, Grupul Psaltic Tronos va cânta în Cahul, aducând cântece patriotice pe malul stâng al Prutului cu ocazia Zilei Naționale a României.

Foto credit: Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova