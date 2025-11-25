Grupul Psaltic Tronos aduce cântări patriotice în Sudul Basarabiei cu prilejul Zilei Naționale

Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române va susține vineri un concert de cântări patriotice la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul, Republica Moldova, cu prilejul Zilei Naționale a României.

Concertul își propune să aducă mai aproape comunitățile românești din sudul Basarabiei printr-un moment artistic dedicat limbii, credinței și tradițiilor care definesc identitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului.

Grupul „Tronos” va interpreta, începând de la 17:00, cântări cu tematică patriotică, în semn de omagiu pentru cei care au păstrat vie unitatea și demnitatea neamului românesc.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, iar intrarea este liberă.

Foto credit: Basilica.ro