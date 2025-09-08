Corul „Tronos Junior” a (în)cântat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Peste 100 de copii aparținând corului „Tronos Junior” au oferit răspunsurile liturgice, vineri, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Copiii i-au încântat pe cei prezenți cu vocile lor și la finalul Sfintei Liturghii au fost recompensați cu câte o icoană a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. De asemenea, PS Paisie le-a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan.

Membrii corului „Tronos Junior” au participat la un pelerinaj care i-a purtat prin Banat, având ca repere: Mănăstirea Izbuc, Municipiul Timișoara și Mănăstirea Cebza.

O inițiativă tânără

Corul „Tronos Junior” a fost înființat în ianuarie 2023, la inițiativa arhidiaconului Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, cu scopul de a forma tineri psalți pentru slujirea liturgică.

Sub îndrumarea teologului Ioan Balaban, corul activează la biserica Foișorul Mavrocordaților din București, reunind peste 100 de copii și tineri dedicați muzicii psaltice bizantine.

Cu un repertoriu ce cuprinde colinde tradiționale și cântări religioase, „Tronos Junior” a susținut concerte remarcabile, promovând valorile ortodoxe în rândul celor mai tineri.

Foto credit: Mitropolia Banatului