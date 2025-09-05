Grupul Psaltic Tronos Junior a cântat la Mănăstirea Izbuc

Grupul Psaltic Tronos Junior au oferit miercuri răspunsurile la Sf. Liturghie oficiată de arhim. Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc, din județul Bihor.

Peste o sută de copii și tineri au fost felicitați de arhim. Mihail Tărău, care a prezentat istoricul așezământului monahal și a mulțumit Patriarhului Daniel pentru binecuvântarea oferită grupului de tineri.

De asemenea, a amintit totodată că în această lună se împlinesc cinci ani de la sfințirea bisericii mari a Mănăstirii Izbuc, ctitorie realizată prin jertfa credincioșilor și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Pentru dăruirea și osteneala în formarea tinerilor, protopsaltul Ioan Balaban, coordonatorul Tronos Junior, a fost felicitat și a primit în dar o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Izbuc.

La final, fiecare participant a primit un câte un dar ca semn de prețuire și binecuvântare. Tinerii psalți au vizitat mănăstirea, bucurându-se de frumusețea locului și exprimându-și dorința de a reveni.

Foto credit: Grupul Psaltic Tronos Junior