Corul unei parohii din județul Timiș a colindat mai multe comunități românești din Germania

Corul „Armonia” al parohiei Șag, din județul Timiș, a desfășurat, în perioada 4-9 decembrie, un turneu în Germania, în care a colindat comunitățile românești din această țară.

Este vorba despre românii care trăiesc în orașele München, Ingolstadt, Straubing, Pöttmes şi Weißenburg. Corul „Armonia” a vestit Nașterea Domnului pentru cei care locuiesc departe de țară, amintindu-le de tradițiile de Crăciun din copilărie.

Părintele Florin Ioan Băran, dirijorul corului, a evidențiat importanța păstrării legăturilor culturale și spirituale dintre români, dincolo de orice distanță geografică.

Pelerinaj cultural

Sfinția Sa a arătat că acest demers reprezintă un adevărat pelerinaj, nu doar o simplă ocazie de a colinda, ci și un prilej de a celebra identitatea românească și de a întări spiritul comunitar.

Potrivit Mitropoliei Banatului, corul „Armonia” a dus mai departe frumusețea colindelor și a contribuit la consolidarea legăturilor dintre românii din țară și cei din diaspora.

Această activitate misionară se înscrie într-o tradiție mai largă a parohiei, menită să promoveze valorile culturale și spirituale românești, proiectul fiind inclus în Agenda culturală a Primăriei Comunei Șag.

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Foto credit: Mitropolia Banatului

