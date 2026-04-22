A fost înființat corul de copii al Parohiei „Buna Vestire” din Londra

A luat ființă corul de copii al Parohiei „Buna Vestire” din Londra – Morden, a anunțat marți Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Potrivit Arhiepiscopiei, proiectul a început în perioada praznicului Nașterii Domnului, atunci când copiii din parohie au oferit un concert de colinde care a încântat comunitatea parohială.

Acum, copiii au decis să continue această activitate în mod organizat, sub denumirea de „Corul Axionia”.

Astfel, cei mici s-au reunit și au oferit un concert de Paști credincioșilor parohiei românești din capitala Regatului Unit.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

