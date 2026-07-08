Corul Catedralei Mitropolitane din Sibiu a aniversat 120 de ani de activitate

Corul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu a marcat duminică 120 de ani de activitate neîntreruptă prin organizarea celei de-a șasea ediții a Festivalului coral „Corul Timotei Popovici la ceas aniversar”.

La ediția din acest an au participat Corul „Timotei Popovici”, dirijat de părintele Dan Alexandru Streza, Corul de Cameră „ASTRA” din Brașov, Corul „Anastasis” al Catedralei din Deva, Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia și Corul „Sfântul Pantelimon” al Parohiei Cornești.

Potrivit tradiției festivalului, la Sfânta Liturghie din Catedrala Mitropolitană au oferit răspunsurile liturgice Corul „Timotei Popovici” și Corul „Anastasis” al Catedralei din Deva, reunind peste 100 de coriști.

„Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat şi anul acesta să împlinim o nouă ediţie a acestui festival coral. Ne-am adunat în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, aniversând anul acesta în mod special 120 de ani de la sfinţirea Catedralei din Sibiu şi, implicit, de la înfiinţarea corului care cântă în cafasul acestui minunat edificiu”, a declarat pr. Dan Alexandru Streza.

Dirijorul corului a mulțumit, de asemenea, tuturor celor care au sprijinit organizarea evenimentului: „Dăm slavă Bunului Dumnezeu şi mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit: mulţumim Primăriei Municipiului Sibiu şi Consiliului Judeţean Sibiu, care cofinanţează acest proiect minunat în fiecare an, şi tuturor celor care au participat şi se bucură de efortul şi dragostea noastră cu care împlinim acest minunat obicei în fiecare an”.

Corul „Timotei Popovici” a fost înființat în anul 1906, odată cu sfințirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, fiind dirijat la început de compozitorul Timotei Popovici, până în anul 1940.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu