Copii de la DGASPC Sector 2 au participat la hramul unui centru pentru vârstnici din Capitală

Capela Centrului pentru vârstnici Luxab din Capitală și-a serbat hramul sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru. La slujbă a participat și un grup de copii aflați în grija DGASPC Sector 2.

Bucuria sărbătorii a fost îmbinată cu filantropie, tinerii au primit ghiozdane echipate cu rechizite pentru începutul școlii.

Sfânta Liturghie cu ocazia hramului a fost săvârșită de un sobor de preoți din care au făcut parte pr. Emil Nedelea Cărămizaru, paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Nou; părintele Alexandru Ivan, slujitor al capelei aşezământului social, precum și alți clerici.

O pildă actuală

Părintele Emil Nedelea Cărămizaru a evidențiat exemplul vieții Sfântului Ierarh Alexandru.

„Exemplul său ne învață că slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui nu se măsoară prin putere sau prin faimă, ci prin inimă curată, devotament neclintit și disponibilitate de a fi dar pentru ceilalți. Această pildă rămâne actuală și necesară și în vremurile noastre, chemându-ne pe fiecare să trăim cu credință vie, cu smerenie și cu iubire jertfelnică față de aproapele și față de Hristos”.

Preotul Alexandru Ivan, slujitor al capelei aşezământului social, a spus: ,,Este o mare bucurie să fim astăzi împreună, să îl sărbătorim pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul acestei capele, și să-i avem alături pe copiii din cadrul DGASPC Sector 2, cărora le putem oferi sprijinul nostru, fiindcă unii dintre ei poartă poveri mai grele decât ne putem noi închipui”.

Directoarea căminului pentru persoane vârstnice, Tania Ivan, a spus că activitățile centrului se concentrează permanent pe latura filantropică.

„Anul acesta, cei care ne-au călcat pragul și au primit un mic ajutor din partea noastră au fost copiii de la DGASPC Sector 2, copii cu dizabilități care au format o legătură frumoasă cu noi și cu beneficiarii centrului nostru”.

Credincioșii care au participat la sărbătoarea centrului s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și la un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Recent, Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” care gestionează centrul Luxab, a inaugurat un alt centru de îngrijire, destinat persoanelor adulte cu venituri scăzute și care au nevoie de recuperare medicală.

