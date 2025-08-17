La București a fost sfințit un nou centru Luxab: Oferă servicii de recuperare medicală pentru adulți

Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” din Capitală a inaugurat sâmbătă Centrul de îngrijire „Luxab West” din Capitală, destinat persoanelor adulte cu venituri scăzute și care au nevoie de recuperare medicală.

Cu acest prilej, a fost sfințită capela centrului, pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul Administrativ-Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adus spre închinare, de la Reședința Patriarhală, un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Din sobor au făcut parte Pr. Ionuț Tutea, consilier eparhial și coordonatorul Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din eparhie.

Slujire lui Dumnezeu și semenilor

„Atunci când suntem în suferință, în încercare, în necazuri, atunci ne apropiem mai mult de Dumnezeu, așa cum zice și Psalmistul, că în necazuri am strigat către Domnul și m-a auzit”, a spus, după sfințire, Părintele Dumitru Ștefănescu.

„Sigur, osteneala aceasta de a face suferința celor din jurul nostru mai mică, de a putea să înceteze sau de a putea să uite pentru o clipă de încercări, este un lucru cu adevărat sfânt și mântuitor. Și toți cei care slujesc având această conștiință că slujesc lui Dumnezeu și semenilor cu dragoste desăvârșită sunt încredințați că ei primesc binecuvântare de la Dumnezeu.”

Servicii religioase

Capela va deservi nevoile duhovnicești ale persoanelor care au nevoie de îngrijire, supraveghere și recuperare medicală.

„Cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriarh, cu siguranță aici va fi un preot slujitor, care să se ocupe în permanență de programul liturgic și mai ales de starea sufletească a celor aflați în suferință”, a declarat, pentru Trinitas TV, Părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva”.

Se va oficia Sfânta Liturghie în fiecare duminică, sâmbăta Sfânta Liturghie și Pomenirea celor adormiți, Sfântul Maslu, rugăciuni pentru cei bolnavi în fiecare săptămână și sigur, toate slujbele Sfintei noastre Biserici, așa cum sunt rânduite de tipic, în sărbători și în celelalte zile.

Servicii medicale

Noul centru de îngrijire Luxab va putea găzdui până la 80 de beneficiari.

„Deschiderea noului centru Luxab vine în întâmpinarea persoanelor cu venituri mai scăzute. Ne adresăm persoanelor cu probleme de sănătate care au nevoie de recuperare medicală. Ne referim, în primul rând, la adulți și vârstnici”, a explicat Tania Ivan, directoarea Centrului de îngrijire Luxab West.

Paleta de servicii medicale include Medicină de familie, Medicină internă, Psihiatrie și Geriatrie.

„Cumva reușim să acoperim toată paleta de boli cronice de care, oarecum, beneficiarii care ne-au călcat până acum pragul suferă, astfel încât să ne putem adresa tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități și persoanelor cu diverse afecțiuni”, a mai pus directoarea centrului.

Celălalt centru de servicii al Asociației „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” este Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București.

Adresa noului centru este: Centrul de îngrijire Luxab West, Strada Drumul Ciorogârla nr. 371 D, Sector 6, București.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru