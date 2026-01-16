Mii de copii au participat la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”

Mii de copii au participat, în perioada 15 noiembrie – 25 decembrie 2025, la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”, inițiat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Proiectul a făcut parte din Programul național Hristos împărtășit copiilor și, potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a avut ca obiectiv „dezvoltarea formării religioase a copiilor și tinerilor prin aprofundarea principalelor învățături biblice referitoare la sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și prin cultivarea unor valori creștine fundamentale”.

Activitățile proiectului s-au desfășurat pe baza unor teme inspirate din episoade cunoscute legate de Nașterea Domnului, precum: „Vestea adusă lui Zaharia și Fecioarei Maria”; „Vizita Maicii Domnului la Elisabeta și sfințirea pruncului Ioan”; „Mesajul îngerului către Iosif”; „Păstorii înștiințați de Nașterea Domnului” și „Fuga în Egipt”.

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere catehetice, concursuri de fotografie și eseuri, aliniate temelor anuale dedicate „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea”.

De asemenea, au avut loc ateliere de creație, miniconcerte de colinde și acțiuni caritabile destinate sprijinirii persoanelor vârstnice sau cu probleme medicale.

Aproape 5.000 de beneficiari

Planul de activități a fost pus în practică în 198 de parohii, cu aproximativ 4.900 de participanți.

Rapoartele transmise Centrului Eparhial arată că proiectul „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre” și-a atins obiectivele propuse, datorită implicării constante a preoților, a cadrelor didactice și a copiilor participanți.

Activitățile au stârnit interesul și entuziasmul tinerilor și au încurajat participarea activă, spiritul de solidaritate și responsabilitatea față de comunitate.

Rezultatele obținute confirmă faptul că proiectul a fost bine primit și apreciat, iar participanții și-au exprimat dorința de a se implica și în viitor în inițiative similare, contribuind astfel la continuitatea și dezvoltarea acestui tip de activități la nivel eparhial.

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Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

