100 de persoane din județul Bacău au beneficiat gratuit de consultații și ochelari din partea Federației Filantropia

100 de persoane vârstnice din 12 comunități parohiale din județul Bacău au beneficiat, marți și miercuri, de consultații oftalmologice gratuite, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, inițiată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Pe lângă consultațiile oftalmologice gratuite, beneficiarii au primit, în mod gratuit, ochelari de vedere.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al Federației Filantropia, a apreciat acest model de bună practică reprezentat de colaborarea dintre Protopopiatul Sascut și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare-Hârja”.

Totodată, președintele Federației Filantropia a încurajat continuarea activităților destinate persoanelor vârstnice.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul autorităților locale și al parohiei Slobozia 2 din Bacău.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost inițiată de Federația Filantropia pentru a sprijini persoanele vârstnice aflate în situații de risc medical, social sau material.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

