Noul sediu al Consulatului României la Birmingham a fost binecuvântat de Arhiepiscopul Atanasie

Noul sediu al Consulatului General al României la Birmingham a fost binecuvântat luni de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ceremonia de binecuvântare a avut loc în prezența Consulului general, Excelența Sa Mihaela Savu, și a angajaților instituției.

În cadrul evenimentului, a fost subliniată importanța dialogului permanent dintre instituțiile statului și comunitățile românești, precum și rolul parohiilor ortodoxe în păstrarea identității spirituale și culturale.

Punți de încredere

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat dimensiunea pastorală și comunitară a acestui moment.

„Oriunde se află români, instituțiile și Biserica sunt chemate să lucreze împreună pentru binele lor: să-i încurajeze, să-i sprijine și să le amintească faptul că nu sunt singuri”.

„Când slujirea devine comuniune, lucrarea noastră devine binecuvântare pentru întreaga comunitate”, a afirmat arhiepiscopul.

Ierarhul a îndemnat ca întreaga activitate a consulatului să rămână „cu omul în centru, cu demnitatea și nevoile lui”, subliniind că un consulat apropiat de oameni devine un sprijin esențial pentru misiunea pastorală a parohiilor.

„Împreună putem zidi punți de încredere, de ajutor și de identitate pentru românii aflați departe de țară”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

Consulatul a fost înființat în anul 2023 și deservește românii din regiunile West și East Midlands, Gloucestershire și Țara Galilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord