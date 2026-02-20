Părintele Constantin Necula a inaugurat Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților

Părintele Constantin Necula a inaugurat săptămâna trecută Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților, printr-o conferință cu tema „Hristos, Viața noastră”.
Evenimentul a fost precedat de slujba de binecuvântare oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Cu acest prilej, Sfinții Martiri Brâncoveni au fost desemnați ocrotitorii Centrului din Balș.
Părintele Constantin Necula a vorbit despre perioada Triodului, evidențiind importanța smereniei, pocăinței și bunătății. Preotul a amintit și de contribuția orașului Balș la istoria României.
Noul centru va găzdui diferite evenimente cultural-educative, precum și festivități sau spectacole.