Moștenirea culturală a României: Constantin Brâncuși și Margareta Sterian vor fi omagiați la București

Muzeul Național al Literaturii Române din București va organiza luni o conferință dedicată sculptorului Constantin Brâncuși și pictoriței și scriitoarei Margareta Sterian. Evenimentul este intitulat „Moștenirea culturală a României” și a ajuns la a 4-a ediție.

Conferința își propune să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și apreciere a diversității culturale a României, prin evidențierea valorilor din domenii precum arta, literatura, arhitectura, istoria și tradițiile naționale.

Data de 16 martie a fost aleasă datorită dublei semnificații a zilei: împlinirea a 129 de ani de la nașterea pictoriței și scriitoarei Margareta Sterian și 69 de ani de la trecerea la cele veșnice a sculptorului Constantin Brâncuși, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Manifestarea culturală va reuni academicieni, artiști, scriitori și reprezentanți ai unor instituții culturale de prestigiu, care vor aborda teme legate de conservarea și promovarea patrimoniului cultural românesc.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, și se face pe baza unei înscrieri prealabile. Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Capitalei și al Muzeului Național al Literaturii Române.

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, care a fost promulgată în data de 24 iulie 2025 de Președintele României.

Foto credit: Muzeul Național al Literaturii Române – București