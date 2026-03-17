Constantin Brâncuși, pomenit la Mănăstirea Lainici

Sculptorul Constantin Brâncuși a fost pomenit, sâmbătă, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, pentru a marca 69 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici.

La finalul slujbei, primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, a anunțat intenția de a propune Consiliului Local acordarea titlului de Cetățean de Onoare al comunei părintelui stareț Ioachim Pârvulescu și altor personalități care au contribuit la păstrarea memoriei lui Constantin Brâncuși.

De peste zece ani, în sâmbăta din preajma datei de 16 martie, la Mănăstirea Lainici se oficiază o slujbă de pomenire, la care iau parte reprezentanții autorităților locale și numeroși credincioși.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Național Constantin Brâncuși”, în cinstea împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Foto credit: Cultul Eroilor Gorj / Facebook

