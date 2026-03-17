Constantin Brâncuși, comemorat la Târgu Jiu, la 69 de ani de la trecerea la Domnul

Constantin Brâncuși a fost comemorat luni la Târgu Jiu, printr-o serie de ceremonii organizate de autoritățile locale și județene, pentru a se marca 69 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Manifestările au început cu o depunere de coroane de flori la statuia sculptorului din centrul orașului.

În continuare, a fost oficiată o slujbă de pomenire la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, situată pe axa Brâncuși.

Ionuț Viorel Bordeiași, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj, a subliniat că prezența bisericii în cadrul Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” nu este întâmplătoare.

„Faptul că această biserică se află pe axa ansamblului nu este deloc întâmplător, în viziunea lui Brâncuși arta nu era desprinsă de viața spirituală a comunității, din contră, era o prelungire a ei, de aceea pomenirea de astăzi are o semnificație aparte, pentru că ea leagă memoria artistului de locul în care el a dorit ca opera sa să dialogheze cu credința și cu istoria”, a declarat managerul CJCPCT Gorj agenției Agerpres.

Vezi și: Fotografii din volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, semnat de Patriarhul Daniel, incluse într-o expoziție dedicată marelui sculptor

Foto credit: Daniela Gapșea / Facebook

