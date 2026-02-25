Fotografii din volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, semnat de Patriarhul Daniel, incluse într-o expoziție dedicată marelui sculptor

Trei fotografii apărute în volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au fost incluse în expoziția „Esența memoriei: Constantin Brâncuși, documente, imagini, mărturii”, vernisată săptămâna trecută la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Este vorba de o fotografie cu Brâncuși în stihar liturgic, o fotografie a stranei din biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Paris, unde, în 1906, sculptorul a fost cântăreț la strană și paracliser, precum și un instantaneu cu sfințirea Coloanei fără Sfârșit din Târgu Jiu.

Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a participat la vernisajul expoziției. De asemenea, la eveniment a luat parte și părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici.

Curată de Adina Rențea, expoziția este realizată în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române (Cabinetul de Manuscrise, Carte rară, Cabinetul de Stampe), Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava și în colaborare cu câteva colecții private.

Vizitatorii au ocazia să admire manuscrise, fotografii de arhivă, corespondență și relatări ale contemporanilor despre Constantin Brâncuși.

Expoziția este deschisă în perioada 19 februarie – 30 martie, accesul fiind gratuit și are loc în cadrul programului dedicat Anului „Constantin Brâncuși” în România.

Foto credit: Adina Rențea / Facebook

