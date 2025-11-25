Consilierul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnat Omul Anului la Cernăuți

Părintele Mihai Cobziuc, consilier la Biroul pentru Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a primit, la finele săptămânii trecute, distincția onorifică „Omul anului” acordată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți.

Părintele consilier eparhial a fost distins pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității istorice românești din Ucraina. Proiectele culturale ale Arhiepiscopiei au adus împreună români din țară și din Ucraina în numeroase activități: spectacole, donații de carte și altele asemenea.

Aceeași distincție a primit și Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector pentru Relații Internaționale la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru sprijinul acordat tinerilor din Ucraina care își doresc să studieze în limba română la Suceava.

Distincțiile au fost acordate duminică, la finalul Zilelor Spiritualității și Culturii Tradiționale Românești, desfășurate la Cernăuți în perioada 22-23 noiembrie 2025 și dedicate Zilei Bucovinei și Zilei Naționale a României.

Manifestările, care au început în octombrie, au fost organizate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Acestea au inclus: Festivalul Internațional de Interpretare Vocală și Instrumentală „Ciprian Porumbescu”, Expoziția de artă plastică și fotografică „Mândră floare – dulce Bucovină”, Simpozionul „Bucovina – cântec de baladă”, Simpozionul „Vatra dulce strămoșească” și Spectacolul de Gală al Festivalului de Muzică Tradițională „Să-mi cânți, cobzar”.

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Foto credit: Facebook / Maria Calancea