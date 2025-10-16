Românii din Suceava și Cernăuți, uniți prin credință și cultură

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a organizat în perioada 9–10 octombrie, la Vatra Dornei, evenimentul „Rădăcini și Înălțări: istorie și duh românesc între Suceava și Cernăuți”.

Manifestarea a avut loc la Centrul Muzeal și Cultural „Palatul Dornelor” și a îmbinat cultura, istoria și spiritualitatea într-o serie de activități: un concert folcloric, un simpozion științific și o excursie de documentare pe urmele voievozilor și ale sfințeniei românești din Bucovina.

Cântec și credință românească

Evenimentele au debutat în seara zilei de 9 octombrie cu concertul folcloric „De la Cernăuți la vale…”, care a adus pe scenă artiști din România și Ucraina.

Printre cei care au încântat publicul s-au numărat Orchestra de muzică populară românească „Mugurel” din Cernăuți, Formația vocal-folclorică „Perla” a Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească „Ciprian Porumbescu”, coordonată de Iurie Levcic, precum și soliștii Gheorghe și Irina Postevca.

De asemenea, au urcat pe scenă Corul „Ecou Dornean”, dirijat de pr. Iulian Borgovan, și grupul de copii „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, coordonat de Ilaria Pușcă, care au adus în fața publicului bucuria tradițiilor românești.

Istorie și identitate

A doua zi, pe 10 octombrie, s-a desfășurat Simpozionul Internațional „Chemarea străbunilor: istorie și credință pentru viitorul românilor de pretutindeni”.

În deschiderea lucrărilor, părintele Mihai Cobziuc, consilier al Biroului Relații cu Minoritățile, a subliniat importanța evenimentului:

„Chemarea Străbunilor nu este doar o metaforă, este o voce interioară care ne amintește de valorile care au modelat destinul acestui neam: credința, demnitatea, curajul și dragostea de țară”.

Au fost prezentate lucrări din domeniile teologiei, istoriei, etnologiei și educației, semnate de clerici și profesori din România și Ucraina. Acestea vor fi publicate într-un volum la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Bucovina – pod între lumi

Părintele Mihai Cobziuc a vorbit despre rolul istoric al Bucovinei ca loc al dialogului și al conviețuirii pașnice:

„Multiculturalismul bucovinean este o realitate istorică, o lecție de conviețuire și dialog într-o lume marcată de conflicte. Bucovina rămâne un pod între România și Ucraina”.

Potrivit inițiatorilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își propune, prin acest proiect, „să reafirme importanța rădăcinilor spirituale și culturale comune, într-un cadru de dialog și comuniune, pentru consolidarea identității românești și a unității de credință”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților