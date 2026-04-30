Conferință la Sibiu despre libertatea religioasă: Prof. John Burgess, despre ctitoria Principesei Ileana a României

La Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu a avut loc marți o conferință dedicată libertății religioase, în cadrul căreia profesorul John P. Burgess a prezentat mănăstirea ortodoxă din Ellwood City, Statele Unite ale Americii, întemeiată de Principesa Ileana a României.

Evenimentul a fost organizat în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. În deschidere a vorbit Peter H. Brown, atașat cultural al Ambasadei S.U.A. în România.

În prezentarea sa, John P. Burgess a evidențiat importanța libertății religioase în societatea americană, dar și un exemplu concret de trăire a acesteia: „Povestea interesantă a mănăstirii este că a fost fondată de o româncă, de Principesa Ileana. În momentul în care comuniștii veneau la putere, ea a fugit din România cu familia ei”.

„S-au mutat în diferite părți ale lumii, a fost o perioadă foarte dificilă pentru ei, dar în cele din urmă, Principesa Ileana a devenit o călugăriță ortodoxă, iar visul ei a fost să găsească libertatea religioasă în Statele Unite, libertatea de a începe o mănăstire”, a spus profesorul.

Prima mănăstire americană ortodoxă

Cercetătorul a subliniat și caracterul specific al așezământului monahal: „Mănăstirea nu trebuia să fie bazată pe etnie, să nu fie o mănăstire românească, sau o mănăstire grecească, sau o mănăstire siriană, ci să fie prima mănăstire americană”.

„Dacă ați reuși să cunoașteți pe fiecare monahie în parte, ați vedea că niciuna dintre ele nu mai spune: Sunt româncă, sunt grecoaică, sunt scoțiană. Este acum o mănăstire americană, dar cu această moștenire românească”, a adăugat John P. Burgess.

În ultima parte a evenimentului, participanții prezenți în sală și cei din mediul online au adresat întrebări invitatului, dialogul evidențiind interesul pentru relația dintre credință, cultură și identitate.

Teolog american interesat de Ortodoxie

Profesorul John P. Burgess este doctor în filosofie al Universității din Chicago (1986) și autor al mai multor volume de teologie și filosofie religioasă. Este profesor la Pittsburgh Theological Seminary din anul 1998.

Lucrările sale abordează dialogul interconfesional și relația dintre credință, cultură și identitate națională.

John P. Burgess este, în prezent, bursier Fulbright la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru anul academic 2025–2026.

Foto credit: Mitropolia Ardealului