Maica Alexandra, 35 ani de la mutarea la Domnul. Fosta prințesă, înmormântată cu un pumn de pământ românesc alături

Miercuri se împlinesc 35 de ani de la mutarea la cele veșnice a Maicii Alexandra, născută ca Principesa Ileana a României, fiica Regelui Ferdinand I Întregitorul și a Reginei Maria.

S-a născut la Palatul Cotroceni în 23 decembrie 1908 (uneori data este socotită conform calendarului revizuit – 5 ianuarie 1909). Prin mama ei, era înrudită cu familiile regale ale Marii Britanii și Rusiei.

Presa internațională a numit-o „cel mai frumos copil al Europei”. Era o prințesă desăvârșită, călcând pe urmele nobilei sale mame prin talentul artistic și implicarea socială.

A înființat la Bran Spitalul „Inima Reginei“, în memoria Reginei Maria), a lucrat ca infirmieră în Al Doilea Război Mondial, a condus Cercetăşia feminină şi Asociaţia Femeilor Creştine YMCA din România.

Studii

A studiat la Colegiul din Heathfield-Ascot din Marea Britanie, fiind o fire sportivă, pasionată de yachting (avea brevet de căpitan de cursă lungă), dar și de artele frumoase. A studiat pictura cu Jean Al. Steriadi şi sculptura cu Ion Jalea.

A fost căsătorită de două ori. Din prima căsătorie, cu Arhiducele Anton al Austriei, a avut șase copii. În 1959 și-a pierdut, într-un accident aviatic, una din fiice, pe Arhiducesa Maria-Ileana (Minola).

„Datoria vine în primul rând”

În 1965, s-a călugărit în Franţa, sub numele de Maica Alexandra. În 1967, a fondat prima mânăstire ortodoxă de limba engleză din Statele Unite ale Americii, în Pennsylvania, la Ellwood City — Mănăstirea „Schimbarea la Față”, a cărei stareță a fost.

A revenit în România o singură dată, în septembrie 1990. La Bran, a fost întâmpinată călduros de 2.000 de oameni.

S-a mutat la cele veșnice înconjurată de familie, în 21 ianuarie 1991, la Youngstown — Ohio, SUA, în vârstă de optzeci şi doi de ani. A fost înmormântată la Mănăstirea Elwood City cu un pumn de pământ românesc alături.

„De la începutul vieții tale ești o persoană publică. Aparții țării. Amuzamentul tău personal nu joacă niciun rol. Datoria ta vine în primul rând”, îi spunea ea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, care a cunoscut-o în timpul studiilor urmate la Universitatea Princeton.

„În inima mea, întotdeauna mi-am dorit să devin călugăriță. Dar a fost atât de mult de făcut în România când am fost tânără”.

Sursă foto: Radio Renașterea