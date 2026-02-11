Conferință despre Sfintele românce și Adunare Eparhială în Episcopia Irlandei și Islandei

Episcopia Irlandei și Islandei a găzduit sâmbătă la Catedrala Episcopală din Dublin (Irlanda) conferința intitulată „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”, susținută de prof. univ. dr. habil. George Enache.

Cu această ocazie, au fost prezentate momente și repere din viețile unor sfinte femei românce – mucenițe, cuvioase, soții și mame creștine – evidențiindu-se contribuția acestora în păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe de-a lungul timpului în țara noastră.

Conferențiarul a subliniat, în acest sens, recenta proclamare a canonizării celor 16 sfinte românce de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, explicând că acest fapt reprezintă o dovadă a lucrării lui Dumnezeu în viața poporului român.

Conferința s-a înscris în tematica Anului Comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Prof. univ. dr. habil. George Enache predă la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Este doctor în Istorie al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, cu teza „Biserică și stat în România democrației populare (1948-1964)”.

Bilanț și speranță pentru viitor

În continuare, a avut loc Adunarea Eparhială a Episcopiei, prilej de bilanț al activităților desfășurate în anul 2025, în toate domeniile.

De asemenea, au fost trasate direcțiile de dezvoltare pentru anul în curs, în special în privința activității pastoral-misionare, educaționale, social-filantropice și culturale.

Programul zilei s-a încheiat cu Adunarea Generală a clerului, unde s-au discutat teme de interes precum organizarea parohială, provocările slujirii în străinătate și proiectele de viitor ale Episcopiei.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

