Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață: Conferință la Catedrala Episcopală din Dublin

Prof. univ. dr. habil. George Enache este invitatul Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, unde va susține o conferință care se înscrie în tematica Anului Comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Conferința, cu titlul „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”, se va desfășura sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 11:00, la Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Dublin.

Evenimentul își propune să aducă în atenție chipuri de sfinte femei din istoria neamului românesc, ca exemple vii de credință, jertfelnicie și nădejde pentru lumea de astăzi, transmit reprezentanții eparhiei.

Prof. univ. dr. habil. George Enache predă la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de de Jos” din Galați. Este doctor în Istorie al Universității „Al.I. Cuza” din Iași, cu teza „Biserică și stat în România democrației populare (1948-1964)”.

Adresa catedralei românești din Dublin este 4 Christ Church, Leeson Park, Ballsbridge, Dublin 6.

