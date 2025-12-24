Conferință a preoților din cimitirele de stat din București, la final de an

Ultima conferință din acest an a preoților care slujesc în cimitirele de stat din București a avut loc joi, la Centrul cultural-misionar „Familia” din Pantelimon, județul Ilfov, informează Ziarul Lumina.

Înaintea conferinței, în capela Cimitirului Pantelimon 2 a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoți, sub coordonarea părintelui Gheorghe Dilirici, responsabil cu activitatea preoților din cimitirele de stat ale Capitalei.

În cadrul întâlnirii, părintele Gheorghe Dilirici a susținut un referat dedicat Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a avut loc în septembrie.

Referatul a evidențiat rolul părintelui Sofian Boghiu în spiritualitatea ortodoxă românească a secolului XX, precum și activitatea sa pastorală, teologică și artistică, desfășurată inclusiv în perioada regimului comunist.

Teme discutate

Tot în cadrul conferinței a fost prezentat părintele Florin Ionică, (foto) noul consilier eparhial al Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Potrivit părintelui Florin Ionică, întâlnirea a inclus discuții legate de tema Anului comemorativ 2025, dedicat marilor duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul XX, precum și dezbateri privind aspecte organizatorice și administrative întâlnite în activitatea curentă a preoților care slujesc în cimitirele de stat.

La conferință au participat preoții slujitori din cimitirele de stat din București, precum și directorul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București.

Foto credit: Ziarul Lumina

