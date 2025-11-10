Conferință preoțească la București: Slujitorii Bisericii, chemați să cultive dragostea între ei și între toți oamenii

„Suntem chemați deopotrivă să cultivăm virtutea dragostei între noi, slujitorii Bisericii, între noi și credincioșii care ne-au fost încredințați și între toți oamenii de pe pământ”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, luni, la slujba de Te Deum care a precedat Conferința de toamnă a preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor.

„Este un moment deosebit de comuniune a preoților din București și din județul Ilfov”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Lucrul acesta este important, pentru că oamenii, într-o lume a dezbinărilor, a tensiunilor sociale, privesc cu mare atenție la slujitorii Bisericii, care trebuie să facă dovada iubirii față de semeni, iar în primul rând, lucrul acesta trebuie să se vadă în iubirea dintre preoți.”

Dragostea, legătura desăvârșirii

Părintele episcop vicar patriarhal a adăugat că Apostolul citit în cadrul slujbei „ne îndeamnă, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, să ne îmbrăcăm cu dragostea, care este legătura desăvârșirii”, și a amintit porunca dată ucenicilor Săi de Mântuitorul Iisus Hristos: „Să vă iubiți unii pe alții, precum Eu Însumi v-am iubit pe voi”.

Acest lucru este important „mai ales în comunitățile în care sunt mai mulți slujitori la același Sfânt Altar, pentru că, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă mărturisim în predicile noastre că Îl iubim pe Dumnezeu, dar fratelui nostru co-slujitor nu-i arătăm aceeași iubire, mincinoși suntem”, a adăugat Preasfinția Sa.

Cultivarea dragostei și a curăției inimii sunt cele două virtuți care trebuie cultivate permanent în viața oricărui slujitor al Domnului, a reiterat ierahul.

Programul conferinței

După Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum oficiate la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” din Capitală, clericii din București și județul Ilfov au început lucrările conferinței la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este Arhiepiscop al Bucureștilor.

Sesiunea din această toamnă este dedicată împlinirii a 140 de ani de la autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie, precum și Sfinților Mărturisitori din secolul al XX-lea.

La eveniment participă și preoții de caritate (din spitale și așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției) și preoții slujitori în cimitirele de stat.

Lucrările continuă marți în același format, cu preoții din județul Prahova, inclusiv cei de caritate și cei militari – între care și cei din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Detalii despre referatele prezentate, dedicate sfinților mărturisitori și cuvioși din secolul trecut, se găsesc aici.

Conferințele pastoral-misionare ale preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor sunt de obicei centrate pe tematica Anului omagial-comemorativ în curs.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu