Duhovnicii și mărturisitorii secolului XX, în atenția preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor: Conferință pastoral-misionară

Conferința pastoral-misionară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor va avea loc la Palatul Patriarhiei în perioada 10-11 noiembrie 2025.

Luni, în prima zi, vor participa preoții din Capitală și județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate (din spitale și așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției) și preoții slujitori în cimitirele de stat.

A doua zi va beneficia de participarea preoților din județul Prahova, inclusiv cei de caritate și cei militari – între care și cei din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Ambele zile vor debuta cu rugăciune la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din București – în prima zi va oficia Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, iar în a doua zi va oficia slujba Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Referatele prezentate vor fi dedicate unor duhovnici și mărturisitori din secolul trecut, astfel:

pr. prof. Ștefan Buchiu – despre Crezul ortodox formulat de Sinoadele ecumenice în opera Sf. Pr. Dumitru Stăniloae;

arhim. Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim – despre practici pastorale în slujirea preoțească a Sf. Cuv. Sofian de la Antim;

pr. Radu Hagiu, inspector eparhial la Sectorul Cultural și comunicații media – despre paternitate și filiație spirituală în viziunea Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu.

Conferințele pastoral-misionare ale preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor sunt de obicei centrate pe tematica Anului omagial-comemorativ în curs.

