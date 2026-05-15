Comunitatea din Piatra Neamț i-a comemorat pe martirii din temnițele comuniste

Comunitatea din Piatra Neamț i-a comemorat joi pe martirii din temnițele comuniste printr-un eveniment organizat la Troița dedicată victimelor regimului totalitar din parcul central al orașului.

Evenimentul a reunit clerici, autorități locale și numeroase persoane venite să cinstească memoria celor care au suferit pentru credință și libertate în timpul regimului comunist.

Programul comemorativ a început cu o slujbă de pomenire pentru victimele închisorilor de la Aiud, Gherla, Sighetu Marmației, Pitești și pentru cei care au suferit la Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Momentul de rugăciune a fost urmat de un recital de muzică susținut de corurile „Evanghelismos”, dirijat de diaconul Ciprian Ceai, „Armonia sufletului”, coordonat de Vasile Tărăboanță, și „Camena”, dirijat de Elena Amariei.

Participanții au depus flori și au aprins lumânări pentru cei care au fost persecutați în perioada comunismului. Manifestarea a fost organizată de Protopopiatul Piatra-Neamț în colaborare cu Complexul Muzeal Național Neamț.

Ziua martirilor din temnițele comuniste

Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste este serbată în data de 14 mai în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar.

Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri, intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați.

Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe.

Această sărbătoare a fost instituită prin Legea nr. 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017.

