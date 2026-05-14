În data de 14 mai este marcată Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste

Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste este marcată anual în data de 14 mai în memoria miilor de persoane arestate de regimul totalitar, potrivit Agerpres.

Data a fost aleasă pentru a aminti de noaptea din 14 spre 15 mai 1948, când autoritățile comuniste au declanșat unul dintre cele mai ample valuri de arestări politice din România postbelică. Peste 10.000 de tineri, intelectuali, studenți și opozanți ai regimului au fost reținuți, anchetați și condamnați.

Mulți dintre cei închiși au ajuns în penitenciarele comuniste de la Aiud, Gherla, Pitești, Sighetu Marmației sau Râmnicu Sărat. Printre aceștia se numărau și mărturisitori ai credinței ortodoxe, precum Nicolae Steinhardt, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Sf. Dumitru Stăniloae și Sf. Sofian de la Antim.

O parte dintre mărturisitorii credinței care au suferit în temnițele comuniste au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2024, proclamarea solemnă a canonizării având loc în 2025, an declarat în Patriarhia Română drept Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Instituirea zilei comemorative

Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste a fost instituită prin Legea nr. 127, adoptată de Parlamentul României și promulgată în anul 2017.

Actul normativ prevede ca autoritățile centrale și locale, instituțiile culturale și mass-media publică să organizeze manifestări comemorative dedicate victimelor regimului comunist.

Printre activități se numără ceremonii oficiale, depuneri de coroane și programe culturale sau informative care evocă suferințele îndurate de cei persecutați pentru credință și libertate.

Legea stabilește totodată ca în ziua de 14 mai instituțiile publice de presă să acorde prioritate materialelor dedicate represiunii comuniste și evenimentelor petrecute în anul 1948.

