Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru aniversează trei decenii de la înființare

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru aniversează anul acesta trei decenii de la înființare, prilej cu care au loc mai multe manifestări cultural-religioase.

Duminică, la Nicosia, românii au sărbătorit în prezența Mitropolitului Hristofor de Carpasia și a Ambasadorului României în Cipru, Dan Mihalache.

Li s-au alăturat Yannis Panayiotou, Ministrul Muncii și Securității Sociale al Republicii Cipru, europarlamentarul român Eugen Tomac, și Ana-Maria Geană, consilier prezidențial.

Au transmis mesaje video de felicitare Președintele României, Nicușor Dan, și Anita Demetriou, președinta Camerei Deputaților din Republica Cipru, iar la final a avut loc un concert excepțional susținut de Damian Drăghici & Band.

Evenimentul, la care au participat 300 de români, a fost organizat cu sprijin de la Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni.

Manifestările aniversare vor fi completate duminică, 5 octombrie, cu o Liturghie și un Parastas în limba română oficiate în biserica românilor din Nicosia de Părintele Petre Matei, reprezentantul Patriarhiei Române în Cipru.

Părintele îi va pomeni pe toți promotorii cauzei românești și pe membrii comunității române trecuți la Domnul.

Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru a fost înființată în anul 1995 cu denumirea de Alianța Românilor din Cipru. La Pafos, în Cipru, există și o Școală Românească.

Foto credit: Facebook / Dan Mihalache