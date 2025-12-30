Comunitatea românească din Nürnberg, Germania, l-a cinstit anticipat pe Sfântul Vasile cel Mare

Comunitatea românească din Nürnberg, Germania l-a cinstit anticipat duminică pe Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul parohiei. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Din cauza distanțelor mari și a programului de lucru din timpul săptămânii, în diaspora, hramul „Sf. Ier. Vasile cel Mare” a fost sărbătorit în duminica cea mai apropiată, oferind întregii comunități posibilitatea de a participa.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie alături de părintele paroh Ioan Popoiu, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord a explicat înțelesurile profunde ale Întrupării Domnului, subliniind că venirea lui Dumnezeu în lume este dovada supremă a iubirii Sale față de om.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim a oferit sfaturi practice părinților preocupați de educația copiilor în străinătate, explicând că formarea duhovnicească începe din familie, prin rugăciune și o viață trăită în pace.

Lăcașul de cult al parohiei se află la adresa Königshammer Str. 56, Nürnberg, Germania.

Foto credit: Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord