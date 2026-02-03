Comori nespuse: Artefacte unice au fost expuse la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj

O expoziție cu artefacte a fost deschisă recent publicului la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca. Evenimentul este intitulat „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”.

Prezentarea reunește unele dintre cele mai vechi și valoroase obiecte descoperite pe teritoriul României. Printre piesele de mare interes se numără și tăblițele de la Tărtăria, considerate purtătoare ale celei mai vechi forme de scriere cunoscute.

Importanța pieselor arheologice

Felix Marcu, Managerul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, a explicat că selecția exponatelor a urmărit povestea istorică pe care o poartă.

„Am încercat să expunem cele mai importante piese din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, chiar dacă nu toate par așa, adică unele par mai puțin impresionante, dar, totuși, au o poveste specială, (…) cum sunt și tăblițele de la Tărtăria”, a declarat managerul muzeului pentru Agerpres.

Alături de tăblițe, expoziția include piese din Epoca Bronzului, precum morminte și tezaure descoperite în zona Clujului, obiecte dacice și romane provenite în special din Munții Orăștiei, dar și artefacte din perioada migrațiilor și din Evul Mediu timpuriu.

Printre exponatele deosebite se numără tezaurul de la Cetatea de Baltă și piese de armament medieval.

Tăblițele de la Tărtăria

Managerul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei a explicat referitor la tăblițele de lut că „una dintre teorii spune că aceasta este cea mai veche scriere, chiar înainte de scrierile din Orient”.

Totuși, cercetările indică și alte perspective: „E posibil, dacă sunt originale, să provină dintr-un context mai târziu, dintr-o groapă, din situl de la Tărtăria, care vine dintr-un nivel mai tânăr, care este mai recent decât scrierea din Sumer”.

Tăblițele de la Tărtăria sunt trei artefacte arheologice neolitice descoperite în 1961 într-un mormânt din satul Tărtăria din județul Alba.

Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00.

Foto credit: Facebook / Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei