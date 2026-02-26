Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor de roaming între UE și țările din Balcanii de Vest

Comisia Europeană propune eliminarea tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și țările din Balcanii de Vest.

Potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri, Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul european „Roam Like at Home”.

Măsura ar asigura conectivitate fără întreruperi la tarife interne, atât pentru cetățenii din regiune care călătoresc în statele membre UE, cât și pentru europenii aflați în Balcanii de Vest.

Integrarea țărilor din Balcanii de Vest în zona europeană fără roaming i-ar avantaja pe românii care locuiesc în zonele de frontieră, eliminând riscul unor costuri ridicate de roaming în cazul conectării accidentale la o rețea de telefonie.

De asemenea, etnicii români din Serbia, care locuiesc în Valea Timocului și în zona Voivodinei, vor putea păstra legătura mult mai ușor cu cei de pe teritoriul României.

În perioada următoare, Comisia Europeană va solicita autorizarea Consiliului Uniunii Europene pentru deschiderea oficială a negocierilor. După obținerea mandatului, vor fi negociate acorduri bilaterale cu fiecare dintre statele din Balcanii de Vest, care vor permite integrarea treptată a acestora în zona europeană „Roam Like at Home”.

În anul 2026, Ucraina și Republica Moldova au intrat în zona europeană fără costuri suplimentare de tip roaming.

Foto credit: Freepik