Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot comunica fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană

Cetățenii din Republica Moldova și Ucraina pot apela, trimite mesaje text și utiliza datele mobile fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană.

Decizia adoptată în luna iulie a anului trecut de Consiliul Uniunii Europene a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026 pentru cetățenii celor două state.

Potrivit unui anunț oficial al Parlamentului European, noile reguli se aplică și cetățenilor Uniunii Europene care se află în Republica Moldova și Ucraina și care pot efectua apeluri, trimite mesaje și utiliza date mobile fără taxe suplimentare, la fel ca în propria țară.

Reprezentanții forului legislativ european au subliniat că această decizie se înscrie într-un sprijin mai larg acordat celor două state în parcursul lor european: „Parlamentul European continuă să sprijine Republica Moldova și Ucraina pe drumul lor către aderarea la Uniunea Europeană”.

Implementarea măsurii reprezintă un pas concret în apropierea Republicii Moldova și Ucrainei de spațiul european, cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, reducând costurile de comunicare și încurajând mobilitatea și cooperarea dintre oameni.

Măsura îi avantajează și pe românii care locuiesc în zonele de graniță, eliminând riscul unor costuri ridicate de roaming în cazul conectării accidentale la o rețea de telefonie din Republica Moldova sau Ucraina.

Roamingul fără costuri suplimentare

Roamingul fără costuri suplimentare este valabil în cadrul politicii de „utilizare rezonabilă”, adică pentru deplasări temporare în afara țării de origine. Utilizatorii pot efectua apeluri, trimite mesaje și utiliza internetul mobil la tarifele din abonamentul național, însă, în cazul ofertelor cu resurse nelimitate, pot exista anumite limite stabilite de operator.

Dacă limitele stabilite de operator sunt depășite sau serviciile de telefonie mobilă sunt folosite predominant în străinătate, operatorii pot introduce suprataxe reglementate la nivel european, după notificarea prealabilă a utilizatorilor.

Regimul de roaming la tarife naționale este disponibil în toate țările Uniunii Europene și în țările din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), precum și în Republica Moldova și Ucraina.

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