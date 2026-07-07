Comemorări în Rep. Moldova: Victimele deportărilor comuniste din 1949 au fost pomenite la 77 de ani de la tragedie

Victimele deportărilor comuniste din 1949 au fost pomenite luni în Republica Moldova, la 77 de ani de la tragedie.

Mai multe manifestări comemorative au fost organizate organizate în mai multe parohii din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei.

Clerici, autorități și credincioși au adus un omagiu celor care au suferit în timpul represiunilor staliniste și au reafirmat importanța păstrării memoriei acestor evenimente.

Parastas la Bălți

În noaptea de duminică spre luni, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, ales Mitropolit al Basarabiei, a oficiat slujba parastasului în fața Gării feroviare din Bălți, loc simbolic al deportărilor.

„Zeci de mii de oameni, fără a avea vreo vină, au fost ridicaţi, în mod barbar, de la casele lor şi duşi, în condiţii inumanei, în locuri îndepărtate, de unde mulţi, din cauza frigului, foametei, bolilor şi condiţiilor de trai grele de muncă, nu s-au mai întors”, au transmis reprezentanții Episcopiei de Bălți.

La eveniment au luat cuvântul Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, și Nicolae Uncuță, președintele filialei Bălți a asociației.

Cu acest prilej, Mitropolitul ales al Basarabiei i-a decorat pe Alexandru Postică și Nicolae Uncuță cu Ordinul Crucea Bălțeană, cea mai înaltă distincție pentru mireni a eparhiei, acordată „pentru servirea adevărului istoric și a ideii de dreptate, libertate, demnitate și unitate națională și pentru susținerea activităților Episcopiei de Bălți”.

Comemorare în Episcopia Basarabiei de Sud

La Cahul, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat la manifestarea comemorativă organizată la Memorialul dedicat victimelor deportărilor, alături de membrii Permanenței Eparhiale, reprezentanți ai autorităților și numeroși credincioși.

Ierarhul a evocat drama zecilor de mii de basarabeni deportați după ocuparea Basarabiei de către regimul sovietic și a subliniat că aceste suferințe au marcat profund istoria și conștiința românilor dintre Prut și Nistru.

Preasfinția Sa a arătat că, în ciuda persecuțiilor, credința în Dumnezeu a rămas izvor de nădejde și putere, contribuind la păstrarea demnității, identității și valorilor.

În cadrul ceremoniei Petru Popov, născut în Siberia în perioada deportării familiei sale, a împărtășit mărturii despre suferințele îndurate de cei aflați în exil.

Totodată, în mai multe parohii ale Episcopiei Basarabiei de Sud au fost oficiate slujbe de parastas pentru cei deportați și pentru victimele lagărelor și închisorilor comuniste.

Memoria victimelor trebuie păstrată vie

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la evenimentul organizat cu prilejul Zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist la Chișinău.

Șefa statului a subliniat, într-o postare pe pagina de Facebook, că deportările din anii 1941, 1949 și 1951 au reprezentat „crime planificate în cele mai mici detalii, cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență”.

„Amintirea celor deportați este, așadar, în egală măsură despre trecut, prezent și viitor. Ei au păstrat vie ființa neamului nostru, iar datorită lor suntem astăzi aici. Să le cinstim jertfa trăind cu aceeași demnitate, astfel încât niciodată acest popor să nu mai fie ridicat noaptea din casă și deportat, nici măcar cei care azi refuză să onoreze această memorie”, a spus Maia Sandu.

În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, aproape 36.000 de basarabeni au fost deportați în Siberia și Kazahstan, în cadrul celui de-al doilea val de deportări organizat de regimul sovietic. Acțiunea a urmărit impunerea colectivizării și înlăturarea opoziției față de noul regim.

Foto credit: Facebook / Maia Sandu