Când îl cinstește Biserica Ortodoxă pe Sf. Valentin: 300.000 de români îi poartă numele

Am tot auzit despre un așa-zis Sf. Valentin, care ar fi pomenit în februarie. Dar este numai marketing. Adevăratul Sf. Valentin a trăit în secolul al II-lea și este cinstit de Biserica Ortodoxă în 30 iulie. Aproximativ 300.000 de români îi poartă numele.

Conform datelor oferite de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne la cererea Agenției de știri Basilica, 309.231 cetățeni români poartă numele Sfântului Valentin și derivate ale acestuia.

Instituția informează că 156.069 români poartă numele de Valentin, iar 85.975 de românce se numesc Valentina. Numele diminutivat de Vali a fost dat unui număr de 2.316 români și de 2.198 de românce.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a inclus în statistica oferită și versiunile Valeriu (26.502 domni) și Valeria (36.171) ale numelui, deși cele două variante nu provin din același cuvânt, cu toate că sensurile lor sunt înrudite.

Originea numelui

Astfel, numele de Valentin provine de la numele roman Valentinus, derivat din adjectivul valens (puternic, viguros, sănătos).

Iar numele de Valeriu provine de la vechiul nume de familie roman Valerius, care provine din adj. valens și verbul latin valere (a fi puternic, a fi sănătos).

Cine a fost Sf. Valentin și unde găsim moaștele lui

Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, cinstit în data de 30 iulie, a fost Episcopul Umbriei (în Italia de azi) secolul al II-lea. Făcător de minuni și vindecător, este considerat ocrotitor al tinerilor și al familiilor tinere care se căsătoresc.

Un fragment din moaștele sale se găsește la Biserica Delea Nouă – Calist din Sectorul 3 al Capitalei.

Sursa foto: Bisericadeleanouacalist.ro