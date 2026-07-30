Ziua Imnului Național celebrată în țară: Prilej de recunoștință și chemare la responsabilitate

Ministerul Apărării Naționale a publicat o serie de fotografii impresionante de la ceremoniile desfășurate la București pentru a marca Ziua Imnului Național. Ceremonii similare au avut loc în toate garnizoanele din țară și în piețele publice ale multor municipii, de unde oamenii Bisericii nu au lipsit, rugându-se pentru țară și popor.

Redăm mai jos câteva dintre ceremoniile desfășurate în țară și dintre mesajele transmise de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române cu acest prilej. Ierarhii au vorbit despre credință, identitate, recunoștință față de strămoși, dar și responsabilitate față de viitorul țării.

Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a participat la ceremonia desfășurată pe esplanada din fața Centrului de Cultură Urbană Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” al municipiului, unde a rostit o rugăciune de binecuvântare.

„Sfântul Proroc David, în Psalmul 150, versetul 6, spune așa: Toată suflarea să laude pe Domnul!. Anton Pann a înțeles că, întâi de toate, Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră, apoi îi cinstim pe conaționalii noștri pentru vitejia lor și pentru tot ceea ce au făcut pentru țara aceasta”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Andrei Mureșanu și Anton Pann L-au lăudat pe Domnul, apoi și-au adus aminte și de poporul nostru.”

Târgoviște

Arhiepiscopul Nifon al Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a transmis miercuri că „Imnul național reprezintă o adevărată mărturisire a încrederii în demnitatea neamului nostru, în puterea sa de a birui provocările și neajunsurile istoriei, chemându ne, de fiecare dată, să mergem biruitori înainte”.

„Astăzi, când lumea întreagă trăiește schimbări importante, complexe, rapide și adesea tulburătoare, Imnul național devine pentru noi reper de stabilitate și de continuitate. El ne amintește că identitatea nu se pierde în vâltoarea vremurilor, ci se întărește prin fidelitate față de valorile care ne au format ca popor: credința creștină, aspirația spre libertate și curajul jertfelniciei.”

Roman

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și și Episcopul vicar Teofil Trotușanul au marcat Ziua Imnului Național într-un mod deosebit: alături de copiii și tinerii beneficiari ai școlii de vară organizate de Fundația „Episcop Melchisedec” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Copiii au intonat Imnul de Stat și Imnul Școlii Gimnaziale „Mușatinii”, fluturând drapelul țării. Programul prezentat de monahia Dionisia Șchiopu, director educațional al Fundației „Episcop Melchisedec” a continuat cu un moment artistic în care au fost recitate poeme dedicate sărbătorii al căror autor este Părintele Arhiepiscop Ioachim.

Arad

Ziua Imnului Național a fost marcată oficial la Arad în Piața Catedralei, unde Arhiepiscopul Timotei al Aradului a oficiat o slujbă de binecuvântare și a vorbit despre însemnătatea zilei și semnificația textului Imnului Național.

Ceremoniile s-au încheiat cu intonarea Imnului de Stat și defilarea Gărzii de Onoare.

Tulcea

Manifestările de la Tulcea au avut loc în Piața Tricolorului, unde Episcopul Visarion al Tulcii a oficiat un Te Deum, mulțumind Domnului pentru binefacerile revărsate asupra românilor și cerând pace, unitate și binecuvântare pentru țară și popor.

Au mai rostit alocuțiuni reprezentanții Instituției Prefectului, Consiliului Județean și Primăriei Municipiului Tulcea, care au evidențiat importanța păstrării valorilor naționale și a respectului față de simbolurile statului român.

Zalău

Ceremonia de la Zalău s-a desfășurat pe platoul central din municipiu, unde Episcopul Benedict al Sălajului a rostit o rugăciune de binecuvântare și a vorbit despre Ziua Imnului Național ca prilej de recunoștință față de generațiile care au apărat identitatea creștină și națională a poporului român, dar și o chemare la asumarea responsabilității pentru viitor.

„Sărbătoarea de astăzi este o retrospectivă plină de recunoștință, o retrospectivă euharistică, spunem noi, dar, în același timp, și o istorie a prezentului, ca șansă pentru noi de a crea ceva frumos în această succesiune de înțelegere și de viață”, a spus Preasfinția Sa.

„Este și o istorie a viitorului, pe care o putem determina prin valorile pe care le proclamăm astăzi în mod solemn: libertate, demnitate și, mai ales, responsabilitate.”

Foto credit: Facebook / Ministerul Apărării Naționale