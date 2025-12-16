Colindători la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca: Peste 1.000 de copii și tineri i-au încântat pe ierarhi

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au primit primele cete de colindători, veniți să vestească Nașterea Domnului la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Primul grup a sosit luni, fiind format din profesorii și cei peste 1.000 de elevi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” (ciclurile primar, gimnazial și liceal), coordonați de directorul instituției, pr. Liviu Vidican-Manci. Lor li s-au alăturat și copiii de la Grădinița „Sfântul Stelian” a Arhiepiscopiei Clujului.

Mulțumind pentru colind, ierarhii au oferit pachete cu dulciuri, cozonac și volumul de cateheze „Crăciunul – sărbătoarea păcii”, semnat de Mitropolitul Andrei și publicat recent la Editura Renașterea.

Crăciunul – sărbătoarea bucuriei

IPS Andrei a adresat tuturor celor prezenți un cuvânt despre Nașterea Domnului Iisus Hristos, mulțumind pentru promovarea tradițiilor românești.

Ca răsplată, Mitropolitul Andrei le-a oferit pachete conținând dulciuri, cozonac și cartea „Crăciunul – sărbătoarea păcii”.

Pe parcursul zilei, Reședința Mitropolitană a primit vizita și a altor grupuri de colindători, printre care:

Ansamblul folcloric „Ioan Berci” al Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca;

Grupuri din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și a Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca;

Un grup de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj;

Un grup de elevi de clasa a IV-a de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița (Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”);

Un grup de eleve de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Cluj-Napoca;

Un grup de copii și tineri de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca.

Conform tradiției eparhiale, în fiecare an, în preajma Crăciunului, ierarhii primesc cete de colindători din cele două județe ale Eparhiei, Cluj și Bistrița-Năsăud, precum și din alte regiuni.

Foto credit: Mitropolia Clujului

