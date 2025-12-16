Interpreta libaneză Ribale Wehbe a susținut un concert de colinde într-o parohie din județul Arad

Interpreta libaneză Ribale Wehbe a susținut, duminică, un concert de colinde în parohia Groșeni din județul Arad, în anticiparea marii sărbători a Nașterii Domnului, informează Arhiepiscopia Aradului.

Cântăreața libaneză a participat la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Radu Sas, alături de preoții Denis Rus și Sorin Streulea, rugându-se împreună cu membrii comunității parohiale.

Ea a participat și la răspunsurile liturgice, alături de psalții Grupului „Sfântul Ioan Damaschin” al Arhiepiscopiei Aradului. Au fost momente impresionante prin cântarea psaltică în limba arabă a heruvicului, a anamnezei, a epiclezei și a axionului.

După amiază, Ribale Wehbe și membrii Grupului Psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” au oferit un concert de colinde pentru credincioșii parohiei.

Sufletul curat al unui psalt

Copiii din grupul catehetic „Sfântul Ioan Rusul” al parohiei s-au alăturat concertului, încântându-i pe cei prezenți la eveniment.

Interpreta libaneză a avut parte de o surpriză din partea gazdelor. Cunoscând faptul că duminică a fost ziua ei de naștere, credincioșii și psalții prezenți i-au cântat și i-au urat „Mulți ani trăiască”.

Ribale a primit și un cadou: un tort alb ca simbol al curăției sufletului de psalt, alături de o icoană cu Nașterea Domnului și un tablou cu biserica parohială.

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Cine este Ribale Wehbe

Ribale Wehbe este o muziciană libaneză foarte cunoscută pentru felul în care interpretează cântul bizantin. Născută în 1999, ea a participat la primul său concert de muzică bizantină atunci când avea doar opt ani, iar de-atunci a devenit un nume cunoscut în lumea ortodoxă.

În 2019, a susținut primul său concert în România, la Festivalul de Muzică Bizantină de la Brașov. În același an, Ribale a înregistrat primul său CD intitulat „Suflete al meu”. De-atunci a susținut numeroase concerte în România, susținând cauze nobile.

Un an mai târziu s-a stabilit în Grecia pentru a-și desăvârși studiile muzicale, iar în 2021 a participat la Festivalul Diaghilev în Perm – Rusia și la Festivalul Internațional de la Salzburg – Austria (ediția cu numărul 100), în colaborare cu maestrul de origine greco-rusă Theodor Currentzis și Grupul „Music Aeterna”.

Ea a absolvit studiile și a devenit licențiată în Educație muzicală și Muzicologie la Universitatea Antonine – Baabda Liban în 2020. Are o diplomă în muzica bizantină din partea Școlii de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

