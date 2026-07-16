Cluj-Napoca găzduiește prima Olimpiadă Central-Europeană de Inteligență Artificială: Peste 200 de elevi din 32 de țări

Peste 200 de elevi de liceu din 32 de țări participă la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială (CEOAI) organizată în perioada 14-19 iulie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Ceremonia de deschidere s-a desfășurat miercuri în sala Auditorium Maximum a instituției de învățământ superior și a reunit elevii participanți, reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților publice, ai comunității internaționale de inteligență artificială și ai unor companii din domeniul tehnologiei. Unul dintre momentele centrale ale evenimentului a fost parada celor 32 de delegații naționale.

Printre invitați s-au numărat profesorul John Shawe-Taylor, titularul Catedrei UNESCO pentru Inteligență Artificială la University College London și președintele International Artificial Intelligence Olympiad (IAIO).

Un actor important în dezvoltarea AI

În mesajul adresat participanților, rectorul Universității Babeș-Bolyai, prof. univ. Daniel David, a evidențiat rolul instituției în dezvoltarea educației și cercetării în domeniul inteligenței artificiale.

„Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi un actor important în dezvoltarea inteligenței artificiale, atât prin educație și cercetare, cât și prin dialogul permanent cu mediul economic și cu partenerii internaționali, fiind, de altfel, universitatea care a propus dezvoltarea primului program de licență din România în domeniul inteligenței artificiale”.

„Ne bucurăm că putem găzdui prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială și că putem contribui la formarea noii generații de specialiști într-un domeniu strategic pentru societatea contemporană”, a subliniat rectorul universității din Cluj-Napoca.

Întotdeauna o abordare umanistă

La ceremonia de deschidere a participat și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a transmis printr-o postare pe pagina personală de Facebook că orașul își consolidează statutul de centru al educației, tehnologiei și inovării.

„Mesajul meu pentru participanți a fost clar: voi veți conduce lumea, iar dezvoltarea Inteligenței Artificiale trebuie să păstreze întotdeauna o abordare umanistă, cu omul și valorile sale în centrul progresului tehnologic”.

„Felicitări tuturor participanților! Faptul că sunteți aici înseamnă deja o mare performanță. Felicitări și părinților, profesorilor și tuturor celor care susțin educația, cea mai valoroasă investiție în viitor!”, a transmis primarul.

Programul competiției

În următoarele zile, participanții vor susține probe care presupun rezolvarea unor probleme de inteligență artificială prin dezvoltarea și evaluarea unor modele AI pe platforma competiției. Programul include, de asemenea, workshopuri, sesiuni de mentorat, prezentări susținute de cercetători și întâlniri cu reprezentanți ai unor companii globale de tehnologie.

Potrivit organizatorilor, inteligența artificială este una dintre cele mai noi discipline olimpice la nivel internațional, primele competiții mondiale dedicate exclusiv acestui domeniu fiind organizate în 2024. CEOAI își propune să consolideze acest ecosistem prin crearea unei competiții regionale inspirate de modelul olimpiadelor internaționale de informatică.

Până în prezent, elevii români au obținut 27 de medalii la cele două olimpiade internaționale de inteligență artificială: două de aur, zece de argint și 15 de bronz.

Foto credit: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca