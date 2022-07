Cinstirea Icoanei Prodromița se extinde în Patriarhia Română: Unde se găsesc còpii ale icoanei

Icoana Maicii Domnului Prodromița se numără printre puținele nefăcute de mână omenească. Icoana originală, pictată la Schitul Bucium, azi Mănăstirea Bucium din județul Iași, se află acum la Schitul Românesc Prodromu („Înaintemergătorul”) din Sfântul Munte Athos.

Pictarea ei minunată a avut loc în 1863, când se construia Schitul Prodromu. Cuvioșii ctitori monahi, Nifon şi Nectarie, au căutat un iconar care să picteze o icoană a Maicii Domnului în curăție, post şi rugăciune.

L-au ales pe Iordache Nicolau din Iași, iconar bătrân și credincios. Acesta a pictat veşmin­tele și fundalul, lăsând la urmă chipurile, după cum este rânduiala picturii de icoane. În mod inexplicabil, la final, sfintele chipuri nu se lăsau zugrăvite cum se cuvine. Amărât, bătrânul iconar a acoperit icoana, a încuiat atelierul şi a amânat lucrul pentru a doua zi.

În dimineața următoare însă, a descoperit icoana pictată cu chipuri senine și luminoase. El a lăsat o mărturie scrisă în 29 iunie 1863 despre aceasta, document care se păstrează la Schitul Prodromu.

Icoana a făcut numeroase minuni pe drum spre Sfântul Munte, arătându-și puterea celor care veneau să o cinstească plini de credință.

Există mărturii că Sfintele Chipuri din icoană se schimbă, uneori întunecându-se, alteori luminându-se. Cercetată la microscop, icoana nu prezintă urme de pensulă.

„Această icoană este totodată şi o mărturie a prezenței româneşti la Muntele Athos, precum şi a deosebitei contribuții româneşti la acest centru de spiritualitate ortodoxă”, a spus Arhim. Paisie Teodoresc, Vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

MĂNĂSTIREA BUCIUM A CINSTIT PRIMA ICOANA

Mănăstirea în care a fost pictată icoana păstrează o copie a acesteia. Icoana a fost reprodusă în pictura realizată în frescă din pronaosul mănăstirii, dar şi în icoana împărătească din catapeteasmă.

Prima sărbătoare închinată icoanei în Țările Române se pare că a existat la Schitul Bucium, acum Mănăstirea Bucium. Obștea a realizat un film în care se spune despre cinstirea din vechime a icoanei la această mănăstire.

CÒPII ALE ICOANEI

În timp s-au făcut mai multe copii ale icoanei, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România, toate fiind făcătoare de minuni.

Reședința Arhiepiscopală din Galați

Probabil cea mai veche copie a Icoanei Maicii Domnului Prodromița se găsește la Reședința Arhiepiscopală din Galați. A fost oferită în 1898 de elevul cadet Neagu Costache de la Comisiunea Europeană a Dunării de la Sulina.

În fiecare an, în ajunul sărbătorii icoanei, aceasta este dusă în procesiune la Biserica „Sf. Împ. Constantin și Elena” din Galați, de unde este dusă apoi, în ziua sărbătorii, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Icoana este dusă la această biserică pentru că în acest sfânt lăcaș a poposit în 1863, înainte de a pleca pe Dunăre spre Muntele Athos, fiind cinstită cu Priveghere de toată noaptea. În această biserică s-a petrecut minunea cu un pictorul necredincios care se îndoia de pictarea minunată și s-a speriat când a văzut că Maica Domnului din icoană l-a privit cu asprime.

Parohia Pechea, jud. Galați

Parohia Pechea II din Protoieria Covurlui a Arhiepiscopiei Dunării de Jos păstrează în iconostas o copie a Prodromiței realizată în 1903 în Sf. Munte Athos de Pavel Monahul.

Schitul Darvari, București

O copie aproape la fel de veche se găseşte la Schitul Darvari din Bucureşti, pictată în Sfântul Munte în 1922, conform website-ului mănăstirii.

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

Copia Icoanei Maicii Domnului – Prodromiţa de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului este o reproducere fidelă, în mărime naturală, a celei de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce priveşte pictura, cât şi ferecătura ei, spre deosebire de alte copii ale acestei icoane.

Icoana a fost pictată la atelierul Panselinos din Iaşi, de tânărul şi regretatul pictor bisericesc Vasile Doroftei, care și-a dedicat întreaga viață studiului și promovării icoanei bizantine, înfrumusețând numeroase locașuri de cult spre slava lui Dumnezeu.

Ferecătura din argint a icoanei a fost realiză în Grecia, în anul 2011 şi a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 24 octombrie 2011, la sfinţirea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, când a fost adus la Bucureşti și Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale (24-28 octombrie 2011).

Mănăstirea Prodromița din Hârșova, jud. Constanța

O copie a icoanei făcătoare de minuni a Prodromiței se găsește la Mănăstirea Prodromița întemeiată la Hârșova, pe malul drept al Dunării, în 2012. Mănăstirea îl mai are ocrotitor şi pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în 2015, la slujba Prohodului Maicii Domnului, în ajunul marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, o copie a Prodromiței a fost adusă și așezată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj-Napoca

Lăcașul de cult monahal a primit în anul 2015 o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromiţa din Sfântul Munte Athos. Aceasta a fost realizată de călugării schitului românesc Prodromu şi dăruită aşezământului monahal din cartierul clujean Bună Ziua. Icoana a fost sfințită la Schitul Prodromu.

Biserica Spitalului din Dej

Biserica de lemn ocrotită de Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian a primit o copie a icoanei în 2016.

Mănăstirea Dagâța

În 2017, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit biserica de lemn a mănăstirii, care are hramul Icoana Maicii Domnului Prodromița.

Primele dovezi ale existenţei unei mănăstiri în aceste locuri datează din vremea Sf. Ştefan cel Mare. Cea de-a doua biserică a Mănăstirii Dagâța, construită din vălătuci de pământ bătuţi pe schelet de lemn, este ctitoria unor credincioşi din satul Mănăstirea, pe nume Calancea şi Sicrieru.

Locașul de cult a fost ridicat în anul 1959, dar sfinţit de-abia în anul 1970, când regimul comunist a început să fie mai permisiv. Cei doi ctitori au fost anchetaţi de Securitate, şi, pentru a scăpa de pedeapsă, satul a sărit în sprijinul lor, declarând că biserica a fost clădită cu contribuţii de la toţi sătenii.

Biserica militară Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului din Bacău

O copie a icoanei a fost adusă în 2017 și la această biserică. Sfântul locaș a serbat anul acesta icoana împreună cu Arhid. Mihail Bucă și cântăreața de muzică psaltică Rible Wehbé, prezenți pentru unul din concertele organizate cu prilejul hramului icoanei.

Parohia Săveni, jud. Ialomița

În 2017, o copie a icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, lucrată în Mănăstirea Putna a ajuns la Biserica „Sf. Sava cel Sfințit” a Parohiei Săveni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Mănăstirea Plumbuita

Cea mai recentă copie a icoanei ajuns în țară, realizată în Sf. Munte Athos, ar putea fi cea oferită de un donator Mănăstirii Plumbuita din București anul trecut, când mănăstirea a primit, prin generozitatea unor monahi athoniți, și un fragment din moaștele ocrotitorului ei, Sf. Ioan Botezătorul.

Parohia Breazu, jud. Iași

Parohia Breazu din Comuna Rediu, județul Iași, are o copie a icoanei și o casă praznicală pusă sub ocrotirea Icoanei.

Biserica „Sf. Ap. Andrei” din Viena, Austria

O copie a icoanei Prodromiţa a fost adusă de la Sf. Munte Athos, Grecia şi aşezată în Biserica „Sf. Ap. Andrei” din Viena. Ea a fost păstrată la Sf. Liturghie în altarul Schitului Prodromu şi a fost atinsă de originalul ei, apoi sfinţită.

Biserica Parohiei Zell am See, Austria

O copie a icoanei se găsește la parohia românilor ortodocși din Zell am See, Austria, care are ca hram principal sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului Prodromița și ca hram secundar sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Visarion, Oprea și Ioan din Galeș.

În 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât introducerea în calendar, începând din 2019, a sărbătorilor altor două Sfinte Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului – Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu (de Izvorul Tămăduirii) și „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț (9 iulie).

Foto credit: Mănăstirea Sf. Elisabeta, Cluj-Napoca (sfințirea còpiei icoanei la Schitul Prodromu)

