Cercetași ortodocși români din Franța au vizitat Palatul Patriarhiei

Un grup de cercetași ortodocși români din Franța a vizitat marți Palatul Patriarhiei. Delegația, alcătuită din 18 copii însoțiți de responsabilii lor, a fost primită în Sala „Conventus” de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Preasfinția Sa le-a adresat cercetașilor un mesaj în care a subliniat importanța valorificării patrimoniului cultural românesc în diaspora.

„Literatura română este una foarte valoroasă, cea clasică mai ales, și e păcat să nu vă folosiți de aceste comori, mai ales că vă ajută să rețineți limba prin elementele ei rafinate”, a adăugat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat rolul culturii în consolidarea identității naționale: „Acest lucru vă dă o mândrie identitară de apartenență la un popor care are o cultură foarte înaltă”.

Totodată, Preasfinția Sa a amintit că cercetașii au o istorie îndelungată și au fost mult timp apropiați de Biserică, însă perioada comunistă a dus la separare.

Programul vizitei

Programul vizitei cuprinde mai multe repere importante din Capitală, printre care se numără Catedrala Națională, Palatul Cotroceni, precum și Muzeul Țăranului Român, unde tinerii vor participa la o activitate interactivă organizată de membrii instituției.

Referindu-se la scopul vizitei, părintele Ioan Drăgănicea, președintele asociației, a evidențiat importanța cunoașterii marilor repere spirituale ale României: „Cel mai important punct îl constituie vizita la Catedrala Națională, pentru a le arăta copiilor ce s‑a putut realiza în acest sfânt lăcaș”.

Un moment semnificativ al itinerarului îl constituie și pelerinajul la Mănăstirea Ghighiu, unde cercetașii se vor închina la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Siriaca”.

Pe lângă vizite, cercetașii vor participa la Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Nicolae”- Ghica din Capitală.

Asociația cercetașilor ortodocși din diaspora a fost înființată în anul 2022 și își propune să ofere tinerilor români din afara țării un cadru de formare inspirat de valorile credinței și ale educației.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu