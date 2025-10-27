Centrul de presă Basilica aniversează 18 ani de la înființare luni, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Înființat în data de 27 octombrie 2007, Centrul de presă Basilica a fost unul dintre primele proiecte majore ale Patriarhului Daniel.

Centrul de presă al Patriarhiei Române include: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă şi relaţii publice.

Centrul reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice al Administrației Patriarhale, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Modelul Sfintei Treimi

Toate cele cinci instituții care fac parte din Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române au fost așezate sub ocrotirea Sfintei Treimi, având drept model și ajutor Persoanele Divine care „se dăruiesc reciproc şi lucrează împreună în armonie desăvârşită, iar slava Lor arată sfinţenia şi frumuseţea iubirii lor eterne”.

Într-un mesaj transmis cu ocazia hramului Centrului de Presă Basilica, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că acesta „promovează o comunicare sinceră și autentică, devenind un spațiu de încredere și echilibru într-o lume digitală marcată de confuzie, manipulare și dorință de succes imediat”.

„Prin cele cinci componente ale sale – Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de Știri Basilica și Biroul de Presă – Centrul de Presă Basilica contribuie la promovarea valorilor creștine în societate și la întărirea unității spirituale a românilor ortodocși din România și din afara acesteia”.

Centrul de presă Basilica are două momente aniversare în fiecare an: sărbătoarea Sfintei Treimi, sub ocrotirea Căreia își desfășoară activitatea, și sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ziua în care a fost înființat.

